Renascer: Mariana vai morar com Egídio, se aliando ao coronel e a Eliana

Em “Renascer”, Mariana (Theresa Fonseca) decidiu se separar de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e foi morar com João Pedro (Juan Paiva). Porém, após um tempo sob o mesmo teto, o caçula do coronel deixou claro que não quer a ex-madrasta por perto. Agora, Mariana vai buscar abrigo na casa de Egídio (Vladimir Brichta), onde Eliana (Sophie Charlotte) também está.

“Nunca me senti tão bem em nenhum lugar onde morei em toda a minha vida”, fala Mariana sobre a fazenda de João Pedro, nas terras que pertenciam a Belarmino (Antonio Calloni), avô da jovem. Mesmo expulsa do lugar, ela demonstra ter coragem. “Não foi assim que cheguei, com uma mão na frente e outra atrás?!”, fala. No começo, João Pedro tirou a moça da casa de Jacutinga (Juliana Paes).

Na fazenda de Egídio, Mariana surpreende Eliana ao pedir um lugar para morar. “Será que consigo um canto por aí?”, pergunta a jovem. Ela diz que não volta para as terras do ex-marido e nem para a casa de Jacutinga, já que Sandra (Giullia Buscacio) está lá. Egídio se anima ao pensar na ideia.

Mariana (Theresa Fonseca) é expulsa por João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

“Você vem me perguntar se eu aceito a mulher de José Inocêncio meu maior desafeto, morando em minha casa? Só num lhe ofereço o meu quarto, dona Mariana, porque tá ocupado! Mas você pode ficar em minha casa o tempo que for necessário”, declara o fazendeiro. A recepção para Mariana é cheia de alegria e tem até karaokê na sala de Egídio.

No outro dia, cheio de gosto, ele conta a novidade a Inocêncio: “Calcule a sinuca de bico em que eu vim me encontrar: primeiro tua nora me pede guarida e agora a tua mulher vem bater na porta de minha casa?! Dali um pouco tem mais gente sua do que minha morando lá!”

Mariana, ressentida com o que passou, deseja se vingar. Para isso, se alia a Egídio e Eliana na luta pelas terras que eram de Belarmino. Eliana deseja sua parte na herança de José Venâncio (Rodrigo Simas), o filho morto de José Inocêncio.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)