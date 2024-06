Renascer: Ritinha trai Damião com José Bento

Na novela “Renascer”, Ritinha (Mell Muzzillo) avisou a Damião (Xamã) que daria o troco caso fosse traída. Sabendo que o marido teve um caso com Eliana (Sophie Charlotte), ex-nora de José Inocêncio (Marcos Palmeira), a filha de Inácia (Edvana Carvalho) usa José Bento (Marcello Melo Jr.) como sua vingança.

Ritinha flagra Damião e Eliana juntos, confirmando que ele a trai com a dondoca. A raiva que a jovem sente será transformada em outros sentimentos, para a felicidade de Bentinho - e ódio de Damião.

À noite, Ritinha entra no quarto de Bento escondida. O filho do coronel se surpreende com a visita. “Que é isso, Ritinha?! Perdeu a noção do perigo, foi?!”, questiona o rapaz. “Vai ver que eu perdi ou talvez tenha perdido só o medo de vir lhe ver”, responde a filha de Inácia.

José Bento lembra que Ritinha é casada e a alerta disso. “Eu aqui, cheia de vontade, e você pensando em meu marido?”, devolve a jovem. Mesmo com Bentinho falando que não quer problemas com Damião, ela garante que o marido não ficará sabendo do que eles fizeram.

Com um beijo, Bentinho cede aos desejos e se entrega à paixão.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)