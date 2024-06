Renascer: Ritinha recebe conselhos sobre relação com José Bento e Damião

A filha de Inácia (Edvana Carvalho), Ritinha (Mell Muzzillo), é aconselhada por Zinha (Samantha Jones) e Lu (Eli Ferreira) a respeito do caso que mantém com José Bento (Marcello Melo Jr) e o casamento com Damião (Xamã)

Lívia Ximenes