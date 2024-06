Renascer: José Bento desmascara Egídio e livra João Pedro de golpe

Na novela “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) nunca age sem pensar, muito menos para beneficiar os outros. O pai de Sandra (Giullia Buscacio) fez uma proposta a João Pedro (Juan Paiva) e quase passou a perna no rapaz. Entretanto, graças a José Bento (Marcello Melo Jr.), o filho caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) se livrou.

Egídio propôs passar os nomes de suas terras para Sandra, esposa de João Pedro, e ficar responsável pelas vendas do cacau. Mas, nas entrelinhas do contrato, há algo não acertado entre ele e João Pedro. “Tá tudo aí, conforme o combinado, como o amigo pode ver. Trocando em miúdo: João Pedro vai responder pelo manejo e pela produção de minha fazenda, assim que eu passar as terras pro nome de Sandra e eu fico responsável pela venda do cacau. Tanto do fino quanto pra indústria”, explica o fazendeiro, tentando se passar por justo.

Enquanto João assina o documento, Bento chega antes que a última página esteja com a rubrica. “Largue essa caneta, João”, ordena Bento. Formado em direito, José Bento explica que, como advogado do irmão, deve ler a papelada antes de ser assinada. João Pedro concorda e passa tudo para o irmão.

João Pedro (Juan Paiva) recebe apoio de José Bento (Marcello Melo Jr.) e Deocleciano (Jackson Antunes) (Reprodução / Globo)

“A única coisa que não ficou clara lendo este contrato, coronel, é se o compromisso se restringe ao cacau produzido lá em sua fazenda ou se abrange a todo cacau produzido por nossa equipe. Inclusive o dessa fazenda aqui”, alerta Bento. João Pedro se enfurece e parte para cima de Egídio: “Como assim o cacau de minha fazenda? Onde já se viu o senhor querer vir me armar uma tocaia pra cima de mim dentro de minha própria casa?”.

Egídio (Vladimir Brichta) parte para cima de João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

Egídio se sente humilhado e reage. O fazendeiro saca a arma e começa a gritar. “Fique sabendo que se eu quisesse lhe atocaiar, você num tava era nem aqui, seu moleque. Mas, se você preferir, podemos resolver à moda antiga. Vocês querem tudo, é? Querem minhas terras no nome de Sandra e ainda querem vender o cacau de vocês por fora?”, declara o homem.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)