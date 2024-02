Chiquititas: saiba como está o elenco da primeira versão, de 1997

Um dos maiores sucessos do SBT, a primeira edição da novela "Chiquititas", foi exibida cerca de 27 anos. O folhetim que narra a história de Mili, Pata, Bel, Mosca – órfãos que viviam na mansão Raio de Luz – acabou revelando muitos atores e conquistou o público infanto juvenil na época.

A trama teve 807 capítulos e ficou no ar por quase quatro anos, de 1997 a 2001. A primeira geração de chiquititas contava com oito órfãs: Mili (Fernanda Souza), Pata (Aretha Oliveira), Cris (Francis Helena), Vivi (Renata Del Bianco), Bia (Gisele Frade), Dani (Giselle Medeiros), Tati (Ana Olívia Seripieri) e Ana (Beatriz Botelho).

Aretha Oliveira e Pierre Bittencourt, os inesquecíveis irmãos Pata e Mosca, foram os únicos atores mirins que permaneceram do início ao fim. Confira o antes e depois do elenco atualmente!

Mili- Fernanda Souza

A atriz se tornou uma das apresentadoras mais conhecidas nacionalmente. Aos 39 anos, coleciona novelas na Globo como ‘O Cravo e a Rosa’ e ‘Alma Gêmea’, e programas como ‘Toma Lá, Dá Cá’, ‘Vai Fernandinha’ e 'Só Tocá Top’.

Pata- Aretha Oliveira

Aos 38 anos, a intérprete de Pata fez trabalhos na TV Argentina após a novela. Além disso, atuou como dubladora e seguiu carreira como atriz de teatro, participando do elenco de ‘Chapeuzinho Vermelho’, ‘O Valor de um Sorriso’ e outros.

Mosca- Pierre Bittencourt

Com 39 anos, Pierre Bittencourt é ator, dublador e comediante brasileiro. Além da novela, fez programas de humor como ‘A Praça é Nossa’ e trabalhou no teatro. O ator também enfrentou um período conturbado após o vício em álcool e comemora 7 anos limpo.

Maria- Carla Diaz

A atriz fez minisséries como ‘A Casa das Sete Mulheres’ e ‘Plano Alto’. Aos 33 anos, Carla coleciona novelas na Globo e na Record TV com ‘Rebeldes’. Em 2021, fez parte do elenco de Big Brother Brasil.

Cris- Francis Helena

Francis seguiu o caminho dos palcos após a novela e se distanciou do grupo em 2019, quando parou de seguir e de ser seguida nas redes sociais pelos atores do folhetim.

Vivi- Renata Del Bianco

Depois da trama, a atriz, que hoje tem 41 anos, fez parte do grupo ‘As Crianças Mais Amadas do Brasil’, fazendo shows por todo o país. Ela se dedicou à medicina veterinária e voltou para o mundo artístico 23 anos depois, em ‘A Praça É Nossa’.

Bia- Gisele Frade

Gisele também fez parte do grupo ‘As Crianças mais Amadas do Brasil’ e em 2001 assinou com a Rede Globo para atuar em ‘Malhação’ como a personagem Drica. Anos depois, a atriz desistiu da carreira e virou DJ focada na cena hip hop.

Tati- Ana Olívia Seripieri

Ana Olívia também deixou o meio artístico. Após Chiquititas, interpretou Mariana na novela ‘Pequena Travessa’, em 2002, e em 2007 fez ‘Amigas e Rivais’. Desde 2008, a ex-atriz trabalha em administração.

Samuca- Jonatas Faro

Aos 36 anos, Jonatas é ator e cantor. Depois de se aventurar nos Estados Unidos, o ator voltou para o Brasil e participou de ‘Malhação’ e 'Insensato Coração'. Em 2014, lançou seu primeiro trabalho como cantor, o EP ‘Jonatas Faro’ com três canções autorais.

Rodrigo- Bruno Gagliasso

O galã seguiu na carreira de ator, fez inúmeras novelas na Globo, tendo seu último trabalho em ‘O Sétimo Guardião’. Atualmente, faz trabalhos para a Netflix, é casado com a apresentadora Giovanna Ewbank e é pai de Titi, Bless e Zyan.

Tio Chico- Gésio Amadeu

O tão amado tio Chico, interpretado por Gésio Amadeu, faleceu em agosto de 2020, vítima de Covid-19. Após a novela, o ator participou da série ‘Sítio do Pica Pau Amarelo’, em 2007, e em 2009, da novela ‘Paraíso’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)