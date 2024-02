'Todos Menos Você' se torna a adaptação de Shakespeare com maior bilheteria

Sucesso com a sua trilha sonora nas redes sociais, a comédia romântica "Todos Menos Você", estrelada por Sydney Sweeney e Glen Powell, se tornou a maior adaptação live-action de uma obra de William Shakespeare. Com quase US$ 200 milhões arrecadados, filme é uma releitura de Muito Barulho por Nada, do poeta inglês.

O novo filme retrata a história de um casal que, após um desentendimento, 'se odeiam', mas acabam se apaixonando durante o casamento de amigas em comum. Dirigido por Will Gluck (A Mentira), o filme alcançou o topo das bilheterias do Brasil, sendo recentemente ultrapassado pela estreia de "Madame Teia". Baseado na obra "Muito Barulho por Nada" de Shakespeare, publicada em 1598, o longa apresenta um elenco diversificado, incluindo Alexandra Shipp, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet e Rachel Griffiths.

O longa estrelado pela atriz queridinha de "Euphoria", estreou em janeiro deste ano no Brasil. Mais de um mês depois, a produção segue em cartaz nas salas de cinema de todo o Brasil, e deve ser 'carro chefe' durante a semana do cinema no país, onde ingressos serão vendidos a R$12.