Ex-chiquitita rebate críticas por produzir conteúdo adulto na gravidez

A atriz que interpretou a personagem Vivi na novela "Chiquititas", Renata Del Bianco, foi duramente criticada nas redes sociais por continuar fazendo vídeos de conteúdo adulto na internet, mesmo estando grávida do segundo filho.

Há algum tempo a atriz da novela de 1997 trabalha com a divulgação de imagens de vídeos sensuais para plataformas de assinatura, como Onlyfans e Privacy. Diante de diversos comentários ofensivos, Renata rebateu as críticas de usuários nas redes sociais.

“Para sua opinião sobre uma mulher livre, solteira e independente estar grávida: caguei. Gente, eu estou grávida, não fui bentificada!”, rebateu ela, em uma publicação.

Ainda sobre sua gestação, a atriz falou em outra publicação que sempre teve o sonho de ser mãe de duas crianças.

“Sempre quis ser mãe e fui abençoada com a princesa mais doce do mundo, a Aurora. Mas meu maior sonho sempre foi ser mãe de dois. O tempo passou, a vida mudou, o sonho foi ficando cada vez mais distante… até que Papai do céu nos abençoou novamente: estou grávida!”, escreveu Renata, que já é mãe de Aurora, de 4 anos.

Apesar das críticas iniciais, outros usuários demonstraram apoia à nova fase da atriz, que garantiu que continuará a produzir conteúdo adulto na internet.

“Felicidades pra vc nossa eterna Vivi!!! Que essa vidinha te traga uma universo de coisas boas”, desejou um seguidor

“Parabéns, Re!!! Todo o amor do mundo pra/pro baby e que vc tenha uma gestação tranquila”, comentou uma seguidora.