Chiquititas: Saiba por onde anda Raissa Chaddad, atriz que fez Bia

Raissa Chaddad, também conhecida como a mal humorada e valentona Bia na segunda versão da trama infanto juvenil ‘Chiquititas’, conquistou o público muito antes do sucesso de Íris Abravanel.

Desde os seis anos a artista se dedica a projetos artísticos como balé, novelas, séries e comerciais de TV. Entre 2013 e 2015, deu vida à órfã Bia no orfanato Raio de Luz. Após o término do folhetim, a atriz nascida no litoral de São Paulo não saiu mais das telinhas.

Em 2016, foi protagonista do quadro “Dance se Puder” no programa ‘Eliana’, do SBT. E, apenas alguns anos depois, voltou às novelas como a personagem Carla, em ‘As Aventuras de Poliana’ (2019), da mesma emissora.

No ano passado, a atriz migrou para o streaming e entrou para o elenco de ‘As Seguidoras’, série do Paramount+. Atualmente com 23 anos, Raissa coleciona mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 4 milhões no seu canal no Youtube, mantendo o sucesso na vida de influenciadora digital com conteúdos do dia a dia e entretenimento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)