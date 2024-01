Chiquititas: Na fazenda, Gabriela se motiva a pintar; Marian apronta mais uma no orfanato

Érica tenta de todos os jeitos chamar a atenção do cliente misterioso do Café Boutique, por quem está interessada. Os meninos saem mais cedo da aula para irem ao treino. Mili os vê saírem escondidos. Na fazenda, Gabriela faz uma nova pintura. Os meninos chegam à quadra alugada por Carmen. Matilde treina os garotos. Finalmente Érica chama atenção do homem, que senta na mesa dela e diz que é publicitário.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Terra e Paixão: Ramiro se arrepende e ajuda Aline a fugir]]

No orfanato, Marian decide emprestar dinheiro com juros para as meninas menores. Estreia do novo videoclipe da trama, da canção “Crescer”. Marian vende um MP3 para Paçoca para conseguir mais dinheiro. Thiago solta a aranha Brunilda perto da professora de recuperação, Gertrudes.

Carol aparece na sala para ver a aula. Os meninos ficam com medo da reação de Carol. No Café Boutique, Junior e Maria Cecília chamam os funcionários do café e avisam que estão pensando em vender a empresa ou decretar falência. A professora vê a aranha e desmaia. Carol repreende os meninos. Matilde fica nervosa ao ver que pegaram Brunilda.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)