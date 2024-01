Paraíso Tropical: Qual o segredo de Amélia? Personagem faz revelação bombástica antes de morrer

Em Paraíso Tropical, novela em reapresentação pelo Vale a Pena Ver de Novo, a cafetina Amélia, interpretada por Susana Vieira, revela um segredo bombástico em seu leito de morte. Diante de Paula (Alessandra Negrini), Amélia revela o que guardou a vida inteira, mudando completamente a vida da jovem. Confira:

VEJA MAIS

Qual o segredo de Amélia?

Em seu leito de morte, Amélia revela que não é mãe biológica de Paula. A verdade muda o destino da protagonista. "Eu não posso ir embora com esse segredo dentro de mim. Não é justo, filha, me desculpa. Paula, eu não sou sua mãe”, crava Amélia, para a surpresa da jovem. “Eu tinha que salvar você, filha. A sua mãe… Eu não podia deixar ela fazer aquilo com você”.

Nas últimas, Amélia ainda orienta: “Procura por eles… A sua mãe morreu, mas você tem um avô, filha. O seu avô está vivo. Você tem um avô. E você também tem… Você tem também…”. Ela não consegue terminar a frase e morre em seguida, para o sofrimento de Paula.

O que Amélia iria revelar a Paula antes de morrer é que a moça tem uma irmã gêmea. É Taís (Alessandra Negrini), que foi criada pelo avô das duas, Isidoro (Othon Bastos). Essa verdade só vem à tona no decorrer da história, depois que a protagonista vai para o Rio de Janeiro conhecer a família.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, dando início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a enfrentar desafios com pessoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambiciosa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e usufruir dos benefícios da vida rica do empresário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com