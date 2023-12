Paraíso Tropical: relembre as participações especiais que marcaram presença na novela

Atualmente em reapresentação na TV Globo pelo Vale a Pena Ver de Novo, a novela Paraíso Tropical possui um elenco de peso, com personagens cativantes que são lembrados até hoje pelos que acompanharam a trama em 2007. Dentre os personagens icônicos, muitas participações especiais marcaram a novela, com artistas renomados, incluindo cantores famosos. Confira quem são:

Participações especiais em Paraíso Tropical

Ao longo dos 179 capítulos de Paraíso Tropical, a novela recebeu mais de 25 famosos, são eles:

Erasmo Carlos

Milton Nascimento

Daniel Jobim

Simone

Nana Caymmi

Francis Hime

Mart'Nália

Miúcha

Daniela Mercury

Sandy

Junior

Emilio Santiago

Ney Matogrosso

Wanessa Camargo

Nelson Motta

Paula Toller

Narcisa Tamborindeguy

Lucinha Araujo

Cenário fixo de Paraíso Tropical, o Hotel Duvivier, do poderoso empresário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos), era o point dos personagens da novela, e para dar aquela valorizada no hotel da ficção, foram promovidos muitos shows. No palco do Espaço Duvivier, a nata da MPB se reuniu para apresentações inesquecíveis.

Outro point de famosos era o restaurante Frigideira Carioca, cujo dono era Cássio (Marcello Antony). O local badalado da novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, recebeu clientes ilustres como Fernanda Abreu, Jorge Mautner e Tande.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com