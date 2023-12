Paraíso Tropical: saiba qual é o segredo de Neli na novela

Em Paraíso Tropical, novela em reprise pelo Vale a Pena Ver de Novo, a personagem Neli, interpretada por Beth Goulart , esconde um grande segredo que é revelado apenas na metade de trama. Saiba qual é o misterioso segredo de Neli.

Qual é o segredo de Neli em Paraíso Tropical?

Na trama de Paraíso Tropical, Neli, que é casada com Heitor (Daniel Dantas) é uma mulher golpista e deslumbrada com a alta sociedade e faz de tudo para ter status. No entanto, ela descobre que sua filha mais velha, Joana (Fernanda Machado), está sendo aliciada por Jader (Chico Diaz) para se tornar garota de programa.

Neste momento, ela procura o cafetão e revela seu grande segredo: Joana, na verdade, é filha de Jader. Ao saber disso, o cúmplice de Olavo (Wagner Moura), decide que não vai mais persuadir a jovem.

Isso não vai mais acontecer', garante Jader. 'Queria também pedir para você não comentar com ninguém. Eu tenho uma família, estamos passando por momentos difíceis, nem posso imaginar o que aconteceria... Só te contei porque tive medo do que poderia acontecer', explica Neli.

O capanga de Olavo então responde: 'Eu já disse que não vou me aproximar dessa menina pra nada', afirma ele, que pergunta o que está acontecendo com a família de Neli. 'Crise no casamento. Minha caçula casou. Meu marido saiu de casa, pediu demissão da empresa. Mas ele vai voltar... vai dar tudo certo...', justifica ela. Jader, por sua vez, se coloca disposto a ajudar na dívida de R$ 10 mil que Joana tem com a joalheria onde trabalhava.

O segredo de Neli, posteriormente, é descoberto por Heitor e Joana, que só a perdoam no final da trama.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com