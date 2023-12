Paraíso Tropical: como Bebel e Olavo se conhecem? Confira o início da história de amor do casal

A novela Paraíso Tropical, em reprise atualmente pelo Vale a Pena Ver de Novo, foi marcada não somente pela trama envolvente como também pelos casais apaixonados que ganharam o coração do público. Um dos mais queridinhos da trama é Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga) que se apaixonam de um jeito inusitado.

Como Bebel e Olavo se conhecem?

O encontro do casal será no final de dezembro e início de janeiro, no capítulo 36. Assim que se muda para o Rio de Janeiro, Bebel passa a trabalhar com o cafetão Jáder (Chico Diaz).

Ao ouvir que Jáder (Chico Diaz) iria mandar uma garota de programa para animar o empresário em seu apartamento de luxo, Bebel (Camila Pitanga) puxa o tapete da moça e acaba indo no lugar dela.

Assim que abre a porta, Olavo (Wagner Moura) dá uma conferida completa no corpo de Bebel (Camila Pitanga). A trambiqueira também se impressiona pelo playboy. “Pô… Bem melhor do que eu imaginava, hein?! Sorte a minha””, diz ela sorrido para ele, dando início à história de amor dos dois.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com