Quem matou Taís em Paraíso Tropical? Saiba o final da vilã da novela em reprise

Uma das grandes vilãs de Paraíso Tropical é Taís (Alessandra Negrini), irmã gêmea de Paula e aprontará todas durante a trama. No entanto, ela terá um final trágico na novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. A personagem é morta na reta final da história, dando início a um mistério sobre a identidade do assassino.

O assassinato de Taís vai ao ar no capítulo 154 de Paraíso Tropical. A sequência só deve ser exibida nas últimas semanas da reprise na Globo, possivelmente entre fevereiro e março de 2024, a depender da edição.

Quem matou Taís da novela Paraíso Tropical?

No desfecho, revela-se que Olavo (Wagner Moura) é o assassino de Taís. O motivo: a picareta havia descoberto um plano terrível do vilão, decidiu chantageá-lo em troca de dinheiro e acabou morta por ele. Taís descobriu que Olavo pretendia matar vários personagens para, no final, ficar com uma grande fortuna. Ele escondia de todos uma importante verdade: Ivan (Bruno Gagliasso) é filho biológico de Antenor (Tony Ramos).

Olavo pretendia matar Antenor e Ivan e também Marion (Vera Holtz). Assim, a herança do milionário seria toda dele. Ao saber de tudo, Ivan atira em Olavo, que revida. Os dois morrem no último capítulo.

Quantos anos tem a novela Paraíso Tropical?

Originalmente, a novela Paraíso Tropical foi ao ar em 2007, completando, em 2023, 16 anos desde a sua primeira exibição.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, dando início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a enfrentar desafios com pessoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambiciosa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e usufruir dos benefícios da vida rica do empresário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão