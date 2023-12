Paraíso Tropical: Quantos anos tem a novela? Saiba quanto tempo se passou desde a primeira exibição

A novela Paraíso Tropical está de volta na telinha para a alegria dos fãs dos personagens icônicos que marcaram na sua primeira exibição. Com um elenco fixo de quase 60 artistas e dezenas de participações especiais, a trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares agradou ao público pelo bom texto e excelentes interpretações dos atores.

Quantos anos tem a novela Paraíso Tropical?

Originalmente, a novela Paraíso Tropical foi ao ar em 2007, completando, em 2023, 16 anos desde a sua primeira exibição.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a efrentar desafios ontra pesoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambicioa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e e usufruir do benefícios da vida rica do empreário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

Quais são os personagens principais de Paraíso Tropical?

Paula - Alessandra Negrini

Ainda bebê foi separada da irmã gêmea, Taís, e criada por Amélia (Susana Vieira), dona de um bordel. Só descobriu ter sido adotada e ter uma irmã após a morte de Amélia. Apaixona-se por Daniel (Fábio Assunção) e, apesar das armadilhas do vilão Olavo e de Taís, outra mau-caráter, termina feliz, ao lado do amado.

Daniel - Fábio Assunção

Filho de Nereu (José Augusto Branco), caseiro que trabalha para o milionário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Teve origem simples, mas soube aproveitar as chances que o patrão do pai lhe proporcionou desde cedo. Bonito e inteligente, tornou-se um homem culto com hábitos refinados, sem perder a simplicidade. Competente administrador, aos poucos conquistou um alto cargo na empresa de Antenor. Franco e honesto, não se deixa intimidar pela agressividade do chefe. Apaixona-se por Paula (Alessandra Negrini) assim que a conhece. A partir daí, sonha viver ao lado dela, administrando um pequeno hotel em um paraíso tropical. Ao longo da trama, sofre com as armações de Olavo (Wagner Moura), que vê nele uma ameaça na empresa, e de Taís, irmã gêmea de Paula.

Taís - Alessandra Negrini

Irmã gêmea de Paula (Alessandra Negrini), bonita, egoísta e inteligente, vive na periferia da sociedade carioca. Seu maior desejo é fazer parte do mundo dos ricos. Vende joias e diz-se representante de um designer estrangeiro – que ela mesma inventou. Apesar de ter sido criada pelo avô Isidoro (Othon Bastos), vê nele um peso que a impede de ascender socialmente. Não tem escrúpulos em passar por cima da própria irmã para alcançar seu objetivo. Envolve-se com Ivan (Bruno Gagliasso) e acaba morrendo ao longo da trama, assassinada por Olavo (Wagner Moura), vítima de sua ambição.

Olavo - Wagner Moura

Filho de Marion (Vera Holtz), cresceu acreditando ser meio-irmão de Ivan (Bruno Gagliasso). No decorrer da novela, descobre que o rapaz foi adotado pela mãe. Inteligente e ambicioso, Olavo não suporta o fato de Antenor (Tony Ramos) preferir Daniel (Fabio Assunção) na sucessão do Grupo Cavalcanti. Tem um alto cargo na empresa, equivalente ao de Daniel, mas, mesmo assim, inveja o colega. Não tem limites ao bajular o “tio” Antenor, na verdade um primo distante de seu falecido pai. Cínico e perigoso, é simpático com todos. Falso, mantém uma boa relação com Daniel, a quem tenta prejudicar de todas as formas. Ao longo da novela, tem uma relação sensual e explosiva com a prostituta Bebel (Camila Pitanga), deixando de lado a namorada Alice (Guilhermina Guinle).

Bebel - Camila Pitanga

Linda, atraente, mas sem caráter, é uma das meninas do bordel de Amélia (Susana Vieira), onde mantém um ar de superioridade em relação às companheiras de trabalho. Ambiciosa e individualista, torna-se amante do cafetão Jáder (Chico Diaz) e passa a trabalhar para ele no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Conhece Olavo (Wagner Moura) e vive com ele uma tórrida relação, tornando-se sua cliente “fixa”.

Antenor Cavalcanti - Tony Ramos

Poderoso empresário, de caráter forte e dominador. Competente, dedica-se inteiramente ao trabalho, do qual nunca tirou férias. Mas é mal resolvido sentimentalmente. Machista, tem um casamento tradicional com Ana Luísa (Renée de Vielmond), porém não dá valor à fidelidade. O casal carrega a dor da perda do único filho em um desastre, quando o rapaz tinha apenas 16 anos. Trabalhou arduamente para formar seu patrimônio e nunca teve ajuda da família. Tem uma relação ruim com o pai, Belisário Cavalcanti (Hugo Carvana), um malandro simpático, com quem só mantém um vínculo: a mesada que dá a ele. Amante de Fabiana (Maria Fernanda Cândido), separa-se de Ana Luísa depois que ela descobre o caso. Ao longo da trama, apaixona-se por Lúcia (Gloria Pires). Ao final da novela, descobre ser pai de Ivan (Bruno Gagliasso).

Ivan - Bruno Gagliasso

Filho de Marion (Vera Holtz) e criado como meio-irmão de Olavo (Wagner Moura) até que, no último capítulo, descobre ter sido adotado e ser filho legítimo de Antenor (Tony Ramos). Desdenhado por sua família, tem inclinação para a marginalidade, cometendo furtos. Mas não chega a ser perigoso. É incapaz de distinguir o bem do mal. Bonito e charmoso, conquista facilmente as mulheres, mas descarta-as com a mesma praticidade. Desde criança ouviu sua mãe dizer que foi um filho não desejado. Olavo gostaria de vê-lo longe de sua vida. No decorrer da história, vive uma relação de paixão e cumplicidade com Taís (Alessandra Negrini).

Marion Novaes - Vera Holtz

Promoter decadente, divertida, fútil e ambiciosa, não mede esforços para alcançar novamente o sucesso. Na juventude, pertencia à classe média baixa e, por isso, tem como lema manter o status que conquistou. Tem uma relação conturbada com o filho Olavo (Wagner Moura) e rejeita Ivan (Bruno Gagliasso), o caçula.

Lúcia - Gloria Pires

Independente, íntegra e inteligente, não tem medo de enfrentar a vida. Teve Mateus (Gustavo Leão) mesmo contra a vontade de seu ex-namorado, Cássio (Marcello Antony), pai do rapaz. Conseguiu criar o filho em Vitória, no Espírito Santo, mas, ao longo da trama, muda-se para a casa dos pais, em Copacabana. Depois de separado de Ana Luísa (Renée de Vielmond), Antenor (Tony Ramos) se apaixona por ela, e os dois vivem uma história de amor.

Isidoro - Othon Bastos

Avô das gêmeas Paula (Alessandra Negrini) e Taís (Alessandra Negrini), viúvo duas vezes, e pai de Zé Luis (Vitor Alvino), agora com 11 anos. Apesar de ser tratado com frieza e indiferença por Taís, tem orgulho da neta. Era funcionário de um hotel do Grupo Cavalcanti, mas teve de se aposentar devido a um acidente de trabalho. Desde então, briga na justiça para ser indenizado, e não aceita nenhum acordo.

