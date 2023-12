Quem é o avô perdido de Paula em Paraíso Tropical? Saiba quem é o homem que criou a vilã da novela

Exibida originalmente entre março e setembro de 2007, a novela Paraíso Tropical ganha sua primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo e traz de volta a história das gêmeas Paula e Taís, ambas interpretadas por Alessandra Negrini, que compartilhavam vários mistérios do passado.

Um dos mistérios da trama é o avô perdido de paula e Taís. Saiba quem é o homem perdido.

VEJA MAIS

Quem é o avô de Paula em Paraíso Tropical?

Desde o início da trama, o público sabe quem é o avô de Paula e Taís, apesar de esse arco ser considerado um grande mistério. Isidoro (Othon Bastos) é o avô perdido de Paula, um homem bom e generoso que criou a vilã da novela.

Taís, por sua vez, rejeita o avô por sua simplicidade e honestidade, não suporta a vida que ele leva e ainda o considera um peso que a impede de ascender socialmente. Apesar de ser tratado com frieza e indiferença, Isidoro tem orgulho da única neta que conhece.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

Originalmente, a novela Paraíso Tropical foi exibida durante março e setembro de 2007, no horário das 20h, sendo a 69ª novela a ser transmitida nessa faixa de horário na Globo, com um total de 179 episódios.

Elenco de Paraíso Tropical

Junto com Fábio e Alessandra, estão no elenco Wagner Moura (Narcos), Camila Pitanga (Mulheres Apaixonadas), Tony Ramos (Terra e Paixão), Vera Holtz (Avenida Brasil) no papel de Marion, Patrícia Werneck (Joia Rara) interpretando Camila. Além deles, a novela tem Beth Goulart (O Clone) como Neli, Isabela Garcia (Nosso Sonho) sendo Dinorá, Fernanda Machado (Impuros) dando vida à Joana, Bruno Gagliasso (Operação Maré Negra) no papel de Ivan, entre outros.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão