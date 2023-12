Paraíso Tropical: Como Antenor decobre que o filho de Bebel não é dele?

Poderoso, dominador e de caráter forte, Antenor Cavalcanti (Tony Ramos), de Paraíso Tropical, é um grande empresário que dedica-se inteiramente ao trabalho, do qual nunca tirou férias. No entanto, a vida amorosa é diferente: ele é mal resolvido com as emoções.

Antenor tem um casamento tradicional com Ana Luísa (Renée de Vielmond), porém não dá valor à fidelidade. O casal carrega a dor da perda do único filho em um desastre, quando o rapaz tinha apenas 16 anos. Ao longo da trama, apaixona-se por Lúcia (Gloria Pires) e se envolve com Bebel, onde acredita ser o pai do filho que ela carrega.

VEJA MAIS

Como Antenor decobre que o filho de Bebel não é dele?

Antenor (Tony Ramos) ficará completamente chocado e sem chão após descobrir uma verdadeira bomba que o deixará desconcertado em Paraíso Tropical, isso porque ele descobrirá que o filho de Bebel (Camila Pitanga) é na verdade de Olavo (Wagner Moura) e não dele.

Após Daniel desmascarar Olavo, ele estará apontando uma arma para o vilão e ele dirá que foi ele mesmo que matou a Taís (Alessandra Negrini). Ivan (Bruno Gagliasso) ficará furioso e dirá que ele o pagará, Daniel reforçará que ele vai sim pagar pela morte da moça e também irá pagar por tentar Marion (Vera Holtz), o mau caráter assumirá tudo e debochará de todos que estarão lá, todos ficarão revoltados e assim o mocinho concluirá de que o filho da Bebel é na verdade de Olavo.

Olavo confirmará de que o filho que Bebel está esperando é dele, como resultado, Antenor ficará completamente chocado ao ouvir da boca do vilão a novidade indesejada.

Quantos anos tem a novela Paraíso Tropical?

Originalmente, a novela Paraíso Tropical foi ao ar em 2007, completando, em 2023, 16 anos desde a sua primeira exibição.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a efrentar desafios ontra pesoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambicioa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e e usufruir do benefícios da vida rica do empreário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)