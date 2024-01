Chiquititas: Tobias se incomoda com longa estadia da mãe; Ana fica triste após brigar com Bia

Gilda diz para Tobias que se sente acolhida, feliz e bem ao lado do filho no apartamento de Maria Cecília. Tobias fica comovido com a mãe e não tem coragem de insistir para que ela deixe o apartamento. Os meninos acham que as aulas de reforço estão puxadas, o que prejudicará o desempenho deles no campeonato de futebol e até nas provas finais.

Tobias conta para Maria Cecília que ficou sem jeito de falar com a mãe. Gilda aparece na sala e Tobias não consegue dizer mais uma vez para a mãe voltar para a casa dela. Junior discute com Carmen, que ajudou os meninos a colar na prova e que está prejudicando os estudos deles com o futebol.

Ana está triste no quarto por não estar falando direito com sua melhor amiga, Bia. Marian envenena ainda mais a pequena contra Bia e diz que a garota é egoísta. Carmen pressiona os meninos a voltarem aos treinos de futebol. Chico leva um amigo para ensinar as pequenas a fazerem seu próprio cofre em formato de porquinho.

No sítio, Gabriela está nervosa por não conseguir se lembrar de nada. Miguel pede para Gabi se esforçar. Bia sofre com o distanciamento de Bia. Pata conta que viu Marian conversando com Ana. Bia e Ana fazem as pazes e se abraçam.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)