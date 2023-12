Chiquititas: Saiba como está Pedro Lemos hoje, ator que fez Tobias

Conhecido por interpretar o desengonçado Tobias/ Tomás Ferraz no remake da novela "Chiquititas" (2013), atualmente em reprise na programação do SBT, o ator Pedro Lemos também participou de outras novelas da emissora, como "As Aventuras de Poliana" (2018).

VEJA MAIS

Na trama reescrita por Íris Abravanel, o artista viveu o personagem Tobias Ramos, par romântico de Maria Cecília (Lisandra Cortez), que cria a persona de Tomás Ferraz, um cantor português famoso, para conseguir conquistar a simpatia da sogra, Eduarda (Virgínia Nowick). Antes da novela, que foi seu maior destaque, Pedro atuou em "Amor e Revolução" (2011), também do SBT, e "Trago Comigo" (2009), minissérie da TV Cultura.

“Com Chiquititas (2013) a coisa ficou grande. Eu ia ao shopping e encontrava um pessoal adolescente, que me reconhecia e acabava virando um fuzuê. Para mim, é ótimo e não tenho problema nenhum com isso", disse em entrevista ao Notícias da TV.

Depois da última temporada da novela, em 2015, participou do especial de fim de ano da emissora, "Mansão Bem Assombrada", como Zepa, e fez uma rápida aparição na série "Rua Augusta", da TNT, lançada no mesmo ano. Em 2018, interpretou Walt Disney em outra ficção da emissora, "As Aventuras de Poliana".

Aos 41 anos, o ator continua trabalhando em projetos artísticos, seja nas telinhas e fora dela, com mentoria e aulas para iniciantes no teatro. Além disso, compartilha a vida pessoal e profissional nas redes sociais, onde possui mais de 600 mil seguidores.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)