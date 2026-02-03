Capa Jornal Amazônia
Rock in Rio 2026 anuncia Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon para o Palco Mundo

Os shows ocorrem no dia 5 de setembro

Lívia Ximenes
fonte

Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon se apresentam no Rock in Rio 2026 no dia 5 de setembro (Reprodução)

O Rock in Rio 2026 anunciou, nessa terça-feira (3), que as bandas Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon se apresentam no Palco Mundo. Durante o Jornal Nacional, o festival confirmou os shows, que ocorrem no dia 5 de setembro. O evento ocorre no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

O Avenged Sevenfold esteve no Rock in Rio em 2024 e retorna para mais um show marcante. Já Bring Me The Horizon se apresenta pela primeira vez no festival, com direito a Oliver Sykes no vocal — o artista tem CPF, é casado com a modelo brasileira Alissa Salls e pai dos gêmeos Grey e Zélia.

Entre os nomes confirmados no Rock in Rio 2026, também está Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes e Orquestra Brasileira. O evento ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

Saiba mais sobre o Rock in Rio 2026

.
