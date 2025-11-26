Elton John revela motivo de pausa na aposentadoria para cantar no Brasil; veja
Em vídeo publicado nas redes sociais, Elton John revela o motivo do retorno aos palcos no Brasil
O cantor britânico Elton John, que encerrou sua carreira de shows em 2023 com a turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road, foi confirmado como uma das principais atrações do Rock in Rio 2026. O anúncio pegou os fãs de surpresa e rapidamente viralizou nas redes sociais.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Elton John explicou que a apresentação no festival é uma forma de se reconciliar com o público brasileiro após não ter incluído o país na última turnê.
“Em setembro de 2026 eu vou ao Rio para tocar no Rock in Rio, e a razão é porque não fui ao Rio na turnê Farewell Yellow Brick Road. Eu senti que decepcionei muitos fãs brasileiros. Então, quero compensar isso e eu vou fazer um show fantástico. Eu estou super empolgado com isso”, declarou o artista.
A fala emocionou fãs e ajudou a impulsionar ainda mais a repercussão da notícia online.
Data do show e outras atrações confirmadas
Elton John se apresenta no dia 7 de setembro de 2026, dividindo a noite com Gilberto Gil, que também sobe ao palco na mesma data.
O festival confirmou ainda a participação do grupo Stray Kids, marcando a primeira vez que um grupo de K-pop integra o line-up do Rock in Rio — outro anúncio que movimentou as redes e ampliou a expectativa pelo evento.
Quando acontece o Rock in Rio 2026?
A próxima edição ocorre nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
