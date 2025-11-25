Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rock in Rio 2026 confirma Elton John como uma das atrações

O icônico cantor britânico se apresenta novamente no festival após sua última passagem pelo Brasil em 2017

Gabrielle Borges
fonte

Cantor volta ao Brasil quase uma década depois de último show (Reprodução/Instagram: @eltonjohn)

O Rock in Rio 2026 já promete grandes emoções para os fãs de música ao redor do mundo. Nesta terça-feira (25/11), a organização do festival anunciou oficialmente a presença de Elton John como uma das atrações principais da próxima edição, consolidando a lenda da música pop como parte do line-up.

O cantor britânico, famoso por sua carreira recheada de hits atemporais, retorna ao evento após uma pausa de quase uma década desde sua última apresentação no Brasil, em 2017.

VEJA MAIS

image Madonna e Elton John fazem as pazes após mais de 20 anos de brigas e cantor pede desculpas
A briga de Madonna e Elton John começou em meados dos anos 2000



image Elton John desabafa e diz que problema na visão o impede de ver filhos jogando esportes
O cantor tem dois filhos com o marido, David Furnish, nascidos por meio de barriga de aluguel



image Rock in Rio 2026 anuncia datas do festival
Para o próximo ano, o Rock in Rio aproveitará o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência

Sir Elton John, nascido Reginald Kenneth Dwight em 1947, é um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da música pop internacional. Com uma carreira que se estende por mais de 50 anos, o cantor, compositor e pianista britânico é conhecido por sua voz inconfundível, performances eletrizantes e sua habilidade excepcional como pianista. Entre seus maiores sucessos estão "Rocket Man", "Your Song", "Tiny Dancer".

Ao longo da carreira, Elton John conquistou prêmios importantes, incluindo diversos Grammys, um Oscar e o título de Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, em 1998. Além da música, o artista se destaca pelo trabalho filantrópico, especialmente no combate ao HIV/AIDS.

image IZA renova parceria com operadora e será destaque no Rock in Rio 2026
Cantora segue como embaixadora e inicia ações para o festival, que terá nova edição em setembro de 2026

Última passagem pelo Brasil

A última vez que Elton John se apresentou no Brasil foi em 2017, durante sua turnê "Farewell Yellow Brick Road", que marcou a despedida de sua agenda intensa de shows. Na ocasião, o cantor se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo, levando os fãs brasileiros a uma jornada através de sua carreira icônica. A volta do artista ao Rock in Rio 2026 será mais um marco na relação entre o cantor e seus fãs no Brasil.

Veja o anúncio

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rock in Rio

Rock in Rio 2026

elton john

elton john brasil

show de elton john

ELTON JOHN NO BRASIL
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

Agremiação encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026

25.11.25 15h55

GRATUITO

Belém recebe 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com exibição de filmes e oficinas

Programação diversificada tem obras que destacam a luta por justiça ambiental e os desafios da emergência climática, além disso, público pode participar e debates sobre direitos humanos e sustentabilidade

25.11.25 15h20

FAMOSOS

Atriz de 'Verdades Secretas' entra para plataforma adulta e promete recriar cenas picantes

Dani Costa diz que conteúdo incluirá também seus bastidores e cotidiano

25.11.25 10h47

CINEMA

Como é 'Fallen - Luz e Sombra', Série da Globo que ganhou o Emmy Internacional

A série é baseada em uma saga literária de nome homônimo, escrita por Lauren Kate

25.11.25 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

ACREDITOU!

Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Durante o Jornal Hoje, o apresentador Luiz Teixeira revelou um pedido feito pela atriz, em uma gravação da vinheta de fim de ano da Globo

24.11.25 17h40

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A série também é conhecida pelo nome original 'Baraj'

24.02.25 16h00

INTIMIDADE

Conheça esposa de bicheiro, que tem vídeo vazado de sexo com 3 seguranças: 'Todo mundo tem fetiche'

Fabíola de Andrade é casada com o bicheiro Rogério de Andrade, além de ser a nova rainha da Mocidade

07.12.23 14h23

LANÇAMENTO

Paraense lança 'O Futuro do Trabalho', livro sobre direitos na era da Inteligência Artificial

Escrito pelo magistrado e pesquisador Océlio J. C. Morais, a obra será lançada no dia 4 de dezembro, em Belém

25.11.25 23h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda