Rock in Rio 2026 confirma Elton John como uma das atrações

O Rock in Rio 2026 já promete grandes emoções para os fãs de música ao redor do mundo. Nesta terça-feira (25/11), a organização do festival anunciou oficialmente a presença de Elton John como uma das atrações principais da próxima edição, consolidando a lenda da música pop como parte do line-up.

O cantor britânico, famoso por sua carreira recheada de hits atemporais, retorna ao evento após uma pausa de quase uma década desde sua última apresentação no Brasil, em 2017.

Sir Elton John, nascido Reginald Kenneth Dwight em 1947, é um dos artistas mais influentes e bem-sucedidos da música pop internacional. Com uma carreira que se estende por mais de 50 anos, o cantor, compositor e pianista britânico é conhecido por sua voz inconfundível, performances eletrizantes e sua habilidade excepcional como pianista. Entre seus maiores sucessos estão "Rocket Man", "Your Song", "Tiny Dancer".

Ao longo da carreira, Elton John conquistou prêmios importantes, incluindo diversos Grammys, um Oscar e o título de Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, em 1998. Além da música, o artista se destaca pelo trabalho filantrópico, especialmente no combate ao HIV/AIDS.

Última passagem pelo Brasil

A última vez que Elton John se apresentou no Brasil foi em 2017, durante sua turnê "Farewell Yellow Brick Road", que marcou a despedida de sua agenda intensa de shows. Na ocasião, o cantor se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo, levando os fãs brasileiros a uma jornada através de sua carreira icônica. A volta do artista ao Rock in Rio 2026 será mais um marco na relação entre o cantor e seus fãs no Brasil.

