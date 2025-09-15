Capa Jornal Amazônia
Rock in Rio 2026 anuncia datas do festival

Estadão Conteúdo

O Rock in Rio anunciou as datas de sua próxima edição, que ocorrerá em 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. A novidade saiu durante a coletiva do The Town que ocorreu neste domingo, dia 14.

O festival normalmente ocorre no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. O evento é produzido pela Rock World, que administra o The Town, festival paulistano que completou sua segunda edição em 2025.

No ano que vem, o Rock in Rio aproveitará também o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência, para adicionar um dia extra na programação.

Ainda não foram confirmadas informações como o início das vendas ou as atrações. O festival carioca, cuja última edição foi em 2024, contou com nomes como Mariah Carey, Cindy Lauper, Shawn Mendes e Imagine Dragons.

