Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Rock In Rio anuncia mudanças no Palco Mundo para 2026; veja quais são

O festival está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro e já tem Elton John, Gilberto Gil e Stray Kids como atrações principais confirmadas

Lívia Ximenes
fonte

Palco Mundo - Rock In Rio 2026 (Reprodução / Instagram)

O Rock In Rio anunciou, nessa quarta-feira (26), mudanças no Palco Mundo para o festival em 2026. O espaço é o principal e recebe as atrações headliners. Até o momento, Elton John, Gilberto Gil e Stray Kids estão confirmados no evento.

VEJA MAIS

image Rock in Rio 2026 anuncia Stray Kids, grupo de k-pop, como headliner
O festival ocorre em setembro do ano que vem

image Rock in Rio 2026 confirma Elton John como uma das atrações
O icônico cantor britânico se apresenta novamente no festival após sua última passagem pelo Brasil em 2017

image IZA renova parceria com operadora e será destaque no Rock in Rio 2026
Cantora segue como embaixadora e inicia ações para o festival, que terá nova edição em setembro de 2026

Agora, o Palco Mundo contará com 104 metros de comprimento e 31,05 metros de altura, além de boca de cena de 24 metros de comprimento. Além disso, ele terá painéis de LED de alta definição com cerca de 2,4 mil metros quadrados.

O Rock In Rio está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rock in Rio

Rock in Rio 2026

Palco Mundo Rock In Rio
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

LANÇAMENTO

Cantora paraense Ju Abe apresenta “Éden”, videoclipe que une arte independente e ativismo climático

Nova obra tem poesia, crítica social e urgência ambiental

11.11.25 17h24

Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show

21.10.25 11h38

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda