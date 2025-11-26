Rock In Rio anuncia mudanças no Palco Mundo para 2026; veja quais são

O Rock In Rio anunciou, nessa quarta-feira (26), mudanças no Palco Mundo para o festival em 2026. O espaço é o principal e recebe as atrações headliners. Até o momento, Elton John, Gilberto Gil e Stray Kids estão confirmados no evento.

VEJA MAIS

Agora, o Palco Mundo contará com 104 metros de comprimento e 31,05 metros de altura, além de boca de cena de 24 metros de comprimento. Além disso, ele terá painéis de LED de alta definição com cerca de 2,4 mil metros quadrados.

O Rock In Rio está marcado para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro (RJ).