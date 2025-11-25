Rock in Rio 2026 anuncia Stray Kids, grupo de k-pop, como headliner

O Rock In Rio anunciou nesta terça-feira, 25, o grupo de k-pop Stray Kids como um dos headliners da edição de 2026 do festival. Eles se tornarão a primeira atração do gênero a se apresentar na Cidade do Rock e sobem ao Palco Mundo no dia 11 de setembro.

Mais cedo, o Rock In Rio também confirmou Elton John e Gilberto Gil como atrações do dia 7 de setembro.

Composto por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N, o Stray Kids é uma das forças mais influentes do k-pop no mundo.

O festival ocorre nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12, 13 de setembro do ano que vem. Os primeiros ingressos começam a ser vendidos em 9 de dezembro às 19h, na plataforma TicketMaster, o Rock in Rio Card, aquele ingresso que garante sua presença no festival mas pelo qual você só precisa escolher as atrações a que vai assistir mais à frente.