Festival Itália Mia tem 1ª edição em Belém; confira a programação completa

Belém recebe a primeira edição do Festival Itália Mia, maior programação de cultura italiana realizado no estado do Pará, entre os dias 22 e 25 de novembro, no Galpão 2 da Estação das Docas. O evento é realizado pelo Grupo Liberal e Embaixada Italiana no Brasil.

Confira a programação completa:

TERÇA-FEIRA (22):

- 11h | Espaço gastronômico – Almoço “As Musas do Cinema Italiano”

- 15h | 1ª Turma Curso Introdução ao Mundo do Vinho

- 16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – A Moça com a

Valise | La Ragazza con la Valigia)

- 18h | Espaço gastronômico – Jantar “As Musas do Cinema Italiano”

- 19h | Show Especial de Abertura (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba

Mariah | Centro de Dança Ana Unger apresenta Performance Pás de Deux Romântico e Tarantela)

- 20h30 | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – A Bela Moleira

| La Bella Mugnaia)

QUARTA-FEIRA (23):

- 11h | Espaço gastronômico – Almoço “Canções Italianas”

- 15h | 2ª Turma Curso Introdução ao Mundo do Vinho

- 16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – Primeiro Amor | Primo Amore)

- 18h | Espaço gastronômico – Jantar “Canções Italianas”

- 18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – Ciúme à Italiana | Dramma della Gelosia - Tutti i Particolari in Cronaca)

- 20h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Mariah | Centro de Dança Ana Unger apresenta Performance Pás de Deux Romântico e Tarantela)

- 20h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – Pão, Amor e Fantasia (Pane, Amore e Fantasia)

QUINTA-FEIRA (24):

- 11h | Espaço gastronômico – Almoço “Mestres das Artes”

- 15h | 3ª Turma Curso Introdução ao Mundo do Vinho

- 16h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – O Conformista | Il Conformista)

- 18h | Espaço gastronômico – Jantar “Mestres das Artes”

- 18h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – Violência e Paixão | Gruppo di Famiglia in un Interno)

- 19h | Show Especial (Trio Paraense apresenta Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção e Alba Mariah | Centro de Dança Ana Unger apresenta Performance Pás de Deux Romântico e Tarantela)

- 20h | Festival de Cinema Italiano Cine Estação (Retrospectiva “As Musas do Cinema Italiano” – O Inocente | L'Innocente)