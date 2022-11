Festival Italia Mia promove imersão na cultura italiana por meio da música e dança

Com o intuito de promover uma imersão na rica cultura italiana e ressaltar as conexões entre o país europeu e o Pará, Belém irá receber o ‘Festival Itália Mia’. Pela primeira vez na cidade das magueiras, o evento gratuito é uma realização do Grupo Liberal e irá apresentar espetáculos baseados em famosas coreografias e canções da Itália. A programação será do dia 22 a 24 deste mês, na Estação das Docas. Confira.

VEJA MAIS

Um dos países referência quando se trata de arte, a Itália será destaque durante todo o festival. A ideia é proporcionar uma viagem sensorial à Europa por meio da dança e da música. “Para a noite de abertura, escolhemos a mais famosa das danças do Sul da Itália, a Tarantella, por ser animada, vibrante e estar presente na celebração de grandes momentos”, revela Ana Unger, consultora artística do ‘Italia Mia’.

As canções românticas da Itália terão destaque em belíssimas coreografias tradicionais no país europeu. Todo o cronograma de apresentações irá trazer o melhor da cultura, valorizando a arte.

“A Música Romântica, mais atual ‘Caruso’, será apresentada em pás de deux neoclássico. O ‘Italiano Vero’ fará um brinde ao povo daquele país e ao reconhecimento do legado artístico para nossa cidade”, conta Ana Unger, que é professora e bailarina e estará no festival. Além disso, para abrilhantar os espetáculos, a música será ao vivo, com direção do músico Luiz Pardal e interpretação da cantora Alba Maria.

O ‘Festival Italia Mia’ ainda inaugura o Festival de Cinema Italiano, no Sesc Ver-O-Peso, que irá ocorrer de 25 a 27 de novembro, com ações que valorizam a arte e outros elementos culturais italianos.

Sobre o Festival ‘Italia Mia’

Entre os dias 22 e 24 de novembro, ‘Festival Itália Mia’ irá destacar as influências da cultura italiana no Pará, por meio de elementos como a gastronomia, arquitetura, dança, música e cinema do país europeu. Com organização do Grupo Liberal, o evento tem o patrocínio de Prefeitura de Belém, Mirella, BeiT, Embaixada da Itália no Brasil, Italian Trade Agency e o apoio do Governo do Pará.

Serviço

Festival Itália Mia

Data: 22 a 24 de novembro de 2022.

Horário: 11h às 21h.

Local: Estação das Docas.

Entrada franca.

Festival de Cinema Italiano no Brasil

Data: 25 a 27 de novembro de 2022.

Sessões: 16h, 18h e 20h.

Local: Cine Sesc Ver-o-Peso.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)