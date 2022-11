Festival Itália Mia traz a Belém Cinema Italiano com exibição inédita

O Festival Itália Mia, com realização do Grupo Liberal, vai apresentar, de forma gratuita, as obras clássicas do dia 22 a 24, ainda inaugura o Festival de Cinema Italiano, no Sesc Ver-O-Peso, situado na avenida Boulevard Castilhos França, 522/523, bairro da Campina, em Belém, de 25 a 27 de novembro.

O jornalista e colunista de O Liberal, Ismaelino Pinto, também é crítico de cinema e coordenador da Mostra de Cinema Italiano no Festival Itália Mia. Em sua visão, uma das principais atrações do Festival é a Mostra de Cinema Italiano, que faz uma retrospectiva de filmes protagonizados pelas maiores divas da cinematografia italiana, mas também traz o cinema italiano contemporâneo. "[Dos dias] 22 a 24, nós temos a Mostra temática, dentro do Festival de Cinema Italiano, que se chama: 'Musas do Cinema italiano' e de 25 a 27 de novembro, vamos para o Cine Sesc, que é uma sala nova de cinema, com 45 lugares, moderna, estamos inaugurando o espaço com a mostra, ele fica dentro do Sesc Ver-o-Peso", disse.

Entre as obras selecionadas estão “Pão, Amor e Fantasia” (1953), com Gina Lollobrigida; “A Bela Moleira” (1955), com Sophia Loren; “A Moça Com a Valise” (1961), com Claudia Cardinale, e “Ciúme à Italiana” (1970), com Monica Vitti. Ao todo, serão exibidos 16 longas, entre clássicos e produções recentes.

Ismaelino destaca que o Festival resgata uma tradição que é o assistir o cinema italiano, que está entre as maiores cinematografias do mundo. "Junto com os Estados Unidos, com a França e com e a Itália. O mundo inteiro assistia filmes italianos, o mundo inteiro via filmes em italiano. Então na verdade essa mostra de cinema italiano, resgata este festival de cinema italiano que é exibido no Brasil inteiro, e agora pela primeira vez será exibido em Belém', arguiu.

"A realização do Grupo Liberal possibilita o acesso a filmes e à cultura", conclui Ismaelino. O evento é gratuito e destinado aos públicos de todas as idades. Tem o patrocínio de Prefeitura de Belém, Mirella, BeiT, Embaixada da Itália no Brasil e Italian Trade Agency. Apoio institucional do Governo do Pará.

"É um acesso livre, é dar a possibilidade de acesso. A possibilidade de termos um grupo de grande porte, como o Grupo Liberal, valorizando as artes, e valorizando o cinema que é uma arte que tem muita aceitação, essa possibilidade acontece a partir dessa realização", finalizou.

Serviço

Festival Itália Mia

Data: 22 a 24 de novembro de 2022.

Horário: 11h às 21h.

Local: Estação das Docas.

Entrada franca.

Festival de Cinema Italiano no Brasil

Data: 25 a 27 de novembro de 2022.

Sessões: 16h, 18h e 20h.

Local: Cine Sesc Ver-o-Peso.