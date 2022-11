Romulo Maiorana é a personalidade homenageada pelo Festival Itália Mia

Criado e realizado pelo Grupo Liberal, o Festival Itália Mia, que nasce com a missão de contemplar as mais diferentes contribuições do país europeu à cultura paraense, vai homenagear a cada edição uma personalidade com raízes italianas ou relações importantes com a Itália e o Pará. Neste primeiro ano, o festival, que ocorre entre os dias 22 e 24 deste mês, fará um tributo ao centenário e ao legado de Romulo Maiorana, visionário da comunicação paraense. Durante o evento, será exibido o documentário "Romulo Maiorana: 100 anos de história".

O especial, que vai ao ar pela primeira vez no próximo dia 20 de novembro, logo após o Fantástico, conta a trajetória do homem e empresário que revolucionou a imprensa e o comércio de Belém. Apresentará entrevistas com jornalistas, publicitários, empresários, ex-funcionários e amigos de Romulo Maiorana. “São histórias de bastidores, curiosidades e experiências compartilhadas ao longo da vida de ‘Seu Romulo’, como era carinhosamente chamado por muita gente", revela Leo Nunes, jornalista da TV Liberal e editor responsável pelo documentário.

A trajetória de sucesso de Romulo Maiorana também será contada por meio de um espaço instagramável. “Vamos reproduzir o gabinete onde Romulo Maiorana recebia autoridades, personalidades, amigos e convidados, na década de 1970. O espaço vai contar com vários itens pessoais e originais dele que compunham o ambiente, como mesa, cadeira, estante, máquina datilográfica, imagem de Nossa Senhora, figa e estante, além de réplicas de outros objetos”, antecipa Aurélio Oliveira, gerente do Estúdio de Digital e Content do Grupo Liberal e coordenador geral do Festival Itália Mia.

Um visionário

Filho dos imigrantes italianos Francisco Maiorana e Angelina Chiapetta Maiorana, Romulo Maiorana nasceu no dia 20 de outubro de 1922, em Recife, Pernambuco. Chegou a estudar em Roma, na Itália, retornando ao Brasil depois do fim da II Guerra Mundial. Na volta ao país, deu seus primeiros passos na Publicidade e no Jornalismo em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Essa experiência, apesar da pouca idade, contaria na sua chegada a Belém, em 1953. Sua coragem e espírito empreendedor levaram o jornalista e empresário a construir um dos maiores conglomerados de comunicação da Amazônia, o Grupo Liberal.

Festival Itália Mia

O Festival Itália Mia é uma realização do Grupo Liberal. Durante três dias (22 a 24 de novembro), na Estação das Docas, vai destacar as influências da cultura italiana no Pará, reunindo elementos da gastronomia, arquitetura, dança, música e cinema do país europeu, que é uma das origens da civilização ocidental. O evento é gratuito e destinado aos públicos de todas as idades. Tem o patrocínio de Prefeitura de Belém, Embaixada da Itália no Brasil, BeiT e Italian Trade Agency e Mirella. O apoio institucional é do Governo do Pará.