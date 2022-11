Influência italiana no Pará é destaque no Festival 'Itália Mia'

De 22 a 24 de novembro acontece em Belém o Festival 'Itália-Mia'. O evento, que apresenta a influência italiana em aspectos culturais, gastronômicos e arquitetônicos no estado do Pará, será realizado na Estação das Docas e é promovido pelo Grupo Liberal.

A influência italiana no Estado é significativa e está presente em estabelecimentos de ensino, hospitais e nas artes. Essa parte da cultura europeia tem como marco inicial no Pará a chegada de religiosos em missão, como os jesuítas, capuchinhos e salesianos.

Sediado na capital paraense, o vice-consulado italiano funciona na sede do Grupo Liberal, que tem em seu fundador, Romulo Maiorana, as raízes italianas. A vice-cônsul da Itália no Pará, Rosângela Maiorana, filha do empresário, é também vice-presidente do Grupo Liberal.

“O ‘Itália Mia’ nasceu do desejo de resgatar e celebrar as inúmeras conexões históricas entre a Itália e o Pará. A arquitetura de algumas das mais belas construções que temos em Belém, como os palacetes, as igrejas e o próprio Theatro da Paz, por exemplo, têm forte influência italiana impressa pelas mãos de nomes como Antonio Landi, Domenico de Angelis e Giovanni Capranesi”, observa Rosângela.

A gastronomia italiana é um dos aspectos mais conhecidos em todo o mundo, principalmente pelas massas características do país. Essa influência impacta diretamente na culinária paraense. “A produção de massas e pães faz parte de nosso dia a dia e muitas vezes não nos damos conta da origem dessa cultura nutricional. A nossa participação no ‘Itália Mia’ mostrará como é forte a ligação dos dois países e também vamos valorizar a raiz do grupo Ocrim, com profunda ligação com a Itália”, explica a gerente de Marketing do Grupo Ocrim, Daniele Tomé, sobre a participação da empresa no evento, como uma das patrocinadoras, através da marca Mirella.

Sobre a Ocrim

Com 71 anos de história, o Grupo Ocrim é o pioneiro na região Norte como indústria de farinha de trigo, produtos para panificação, confeitaria e uso doméstico, além de massas, biscoitos e ração animal. Além das oito marcas que possui, é uma das principais empresas de moagem de trigo no país.

A rigorosa cadeia produtiva garante a variedade do portfólio, composto pelas farinhas Mirella, Trigolar, Ambra e Amorati, biscoitos Trigolino e Zalppi, massas Ricosa, Trigolino, Ambra, Amorati e rações Family Plus.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)