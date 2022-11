Festival de Cinema Italiano exibe mostras gratuitas; veja a programação

O Festival de Cinema Italiano chega a Belém, dentro da programação do Festival Itália Mia, com duas mostras gratuitas. O público vai conferir os grandes clássicos do cinema italiano na "Retrospectiva: Musas do Cinema Italiano", entre os dias 22 e 24 de novembro, no Cine Estação (Teatro Maria Sylvia Nunes), das Docas. E a mostra "Inéditos", de filmes contemporâneos, pode ser conferida entre os dias 25 e 27, no Cine Sesc Ver-o-Peso.

Confira a programação:

Mostra "Retrospectiva: Musas do Cinema Italiano", no Cine Estação:

Terça-feira (22):

-16h: "La Ragazza con la Valigia" (A Moça com a Valise), direção Valerio Zurlini e elenco: Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Gian Maria Volontè, Corrado Pani, Luciana Angiolillo e Romolo Valli.

-20h: "La Bella Mugnaia" (A Bela Moleira), direção Mario Camerini e elenco: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Paolo Stoppa e Yvonne Sanson.

Quarta-feira (23):

-16h: "Primo Amore" (Primeiro Amor), direção Dino Risi e elenco: Ornella Muti, Ugo Tognazzi, Riccardo Billi, Caterina Boratto, Mario Del Monaco e Enzo Maggio.

-18h: "Dramma della Gelosia - Tutti i Particolari in Cronaca" (Ciúme à Italiana), direção Ettore Scola e elenco Monica Vitti, Giancarlo Giannini, Marisa Merlini, Marcello Mastroianni, Josefina Serratosa e Corrado Gaipa.

-20h: "Pane, Amore e Fantasia" (Pão, Amor e Fantasia), direção Luigi Comencini e elenco: Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica, Marisa Merlini, Virgilio Riento, Tina Pica, Maria-Pia Casilio, Roberto Risso e Memmo Carotenuto.

Quinta-feira (24):

-16h: "Il Conformista" (O Conformists), direção Bernardo Bertolucci e elenco: Stefania Sandrelli, Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Gastone Moschin, Enzo Tarascio e Fosco Giachetti.

-18h: "Gruppo di Famiglia in un Interno" (Violência e Paixão), direção Luchino Visconti e elenco: Silvana Mangano, Claudia Cardinale, Burt Lancaster, Helmut Berger, Claudia Marsani, Stefano Patrizi e Romolo Valli.

-20h: "L'Innocente" (O Inocente), direção Luchino Visconti e elenco: Laura Antonelli, Giancarlo Giannini, Jennifer O'Neill, Massimo Girotti e Rina Morelli.

Mostra inéditos, no Cine Sesc Ver-o-Peso:

Sexta-feira (25):

- 16h: "L'ombra Del Giorno" (A Sombra do Dia), direção Giuseppe Piccioni e elenco: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Lino Musella, Valeria Bilello, Waël Sersoub, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Nemolato, Antonio Salines e Costantino Seghi.

- 18h: "Comedians", direção Gabriele Salvatores e elenco: Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Vincenzo Zampa e Christian De Sica.

- 20h: "Nostalgia", direção Mario Martone e elenco: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno e Aurora Quattrocchi.

Sábado (26):

-16h: "Toilet", direção e elenco Gabriele Pignotta.

- 18h: "Calcinculo" (Carrossel), direção Chiara Bellosi e elenco: Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo e Francesca Antonelli.

20h: "Hill of Vision- L'Incredibile Storia Do Mario Capecchi" (Hill of Vision - A Incrível História de Mario Capecchi), direção Roberto Faenza e elenco: Laura Haddock, Edward Holcroft, Elisa Lasowski, Francesco Montanari, Jake Donald – Crookes, Sofia D’Elia, Ruben Buccella e Lorenzo Ciamei.

Domingo (27):

-16h: "I Fratelli de Filippo" (Os Irmãos De Filippo), direção Sergio Rubini e elenco: Giancarlo Giannini, Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel e Biagio Izzo.

-18h: "Siccità" (Seca), direção Paolo Virzì e elenco: Monica Bellucci, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno e Claudia Pandolfi.

-20h: "Acqua e Anice" (Água e Anis), direção Corrado Ceron e elenco: Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis e Diego Facciotti.