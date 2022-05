Como estão os envolvidos na morte de MC Kevin? Caso completa um ano nesta segunda-feira (16)

Nesta segunda-feira (16), a mãe de MC Kevin, Valquiria Nascimento, utilizou as redes sociais para desabafar sobre um ano de morte do funkeiro, que teria se assustado com a possibilidade de ser pego pela mulher, Deolane Bezerra, em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, com uma acompanhante de luxo e pulou da varanda do quinto andar para o de baixo, caiu e morreu.

Em uma publicação feita no Instagram, a mãe do funkeiro compartilhou uma das últimas entrevista de MC Kevin. Valquiria falou sobre a saudade do filho que virou “anjo” e que nunca esqueceu o dia da morte do filho. Veja o vídeo:

"Você me deixou aqui neste mundo e aprendi tanto com sua perda. Quantas coisas boas você deixou para mim, mas também quanta falsidade. Triste ver que o mundo é assim, mas enfim. Te amo até depois do fim, então é para sempre. O dia de hoje vai ser de homenagem a você", escreveu, em um trecho do desabafo.

Em novembro do ano passado, a 16ª DP do Rio de Janeiro concluiu que a morte de MC Kevin tratava-se de um acidente e tentou arquivar o caso por falta de alimentos que poderiam caracterizar o ocorrido como crime. Após um ano do falecimento do funkeiro, relembre como estão os “personagens” envolvidos na noite do 16 de maio de 2021:

Valquíria Nascimento

Após a morte do funkeiro, a mãe de MC Kevin tornou-se uma das maiores divulgadoras da obra musical deixada pelo filho. Em seu perfil no Instagram, ela possui 1,8 milhão de seguidores. Por ter uma “popularidade” na web, Valquíria conseguiu pedir a reabertura da investigação da morte do filho, que estava prestes a ser encerrada.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra e MC Kevin (Reprodução\ Instagram)

A advogada - que já chamava muita atenção nas redes sociais por namorar o funkeiro - conseguiu ficar ainda mais evidente na mídia depois da partida do marido. Os internautas puderam acompanhar Deolane viver o luto pelo falecimento de MC Kevin e a “volta por cima” da “Doutora” - como é conhecida na web.

Jhonatas Cruz

Jhonatas Cruz foi um dos amigos de Kevin que passou o dia com ele, bebendo na praia, mas teria sido expulso do encontro do funkeiro, Victor Elias Fontenelle, o MC VK, e a acompanhante de luxo, Bianca Domingues, no quarto do hotel.

Cruz foi o único amigo próximo ao MC que não sofreu xingamentos na web. Isso porque, Jhonatas não esteve na cena da morte, e por isso teria sido “salvo” de ser um dos culpados.

MC VK

Apesar de negar o envolvimento na morte de MC Kevin, Victor Elias Fontenelle, o MC VK, - que estava no quarto que o cantor morto - foi uma das pessoas mais acusadas de ser responsável pelo fatídico episódio. Ele chegou a sofrer ameaças e “excluído” pelos próximos. Hoje, o funkeiro segue a sua vida normalmente, cantando e fazendo shows.

Bianca Domingues

A acompanhante de luxo, que estava no quarto com MC Kevin e VK na hora do acidente, teve que se afastar das redes sociais por sofrer muito assédio do público e receber mensagens difamatórias. Após prestar um segundo depoimento à polícia, Bianca voltou a produzir seus conteúdos como influencer e a trabalhar como modelo fitness.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)