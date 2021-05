Acusado de incentivar Kevin a pular de varanda, MC VK dispara: 'Vou expor'

Presente no quarto de hotel do qual MC Kevin caiu, MC VK se pronunciou em suas redes sociais na noite dessa terça-feira (18) sob acusações de que ele teria incentivado Kevin a pular da varanda, ato que resultou na sua morte no último domingo (16). Nos stories do Instagram, o funkeiro avisou que está disposto a revelar toda a verdade sobre o acontecimento.

“Amanhã vou conseguir expor, explicar e detalhar ocorrido, a verdade é uma, não existem duas. Só Deus sabe de tudo e eu colocarei o nome dele na frente sabendo que estou lidando com a verdade”, garantiu.

No trecho seguinte, MC VK confessou que está recebendo muitas críticas equivocadas e que isso o abalou. “Estou sendo julgado por falsas calúnias, não me adaptei com essa situação, me deixou com a mente turbulenta, mas minha homenagem por você, meu amigo, você sentiu em oração, você sabe, Deus sabe, e eu também sei do nosso vínculo, amor e compaixão”, declarou.

O funkeiro ainda falou sobre seus sentimentos pelo amigo em singela homenagem. “Eu te amo Kevin, e você sabia. Que Deus e os anjos guardem sua alma! Vou lutar por isso, por você, Deus é justo”, finalizou.