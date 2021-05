Testemunha afirma que Kevin estava transando na varanda e pulou para não ser pego pela esposa

Mais um capítulo se abriu para a investigação da trágica morte do funkeiro Mc Kevin, no Rio de Janeiro. Ao prestar depoimento na 16ª Delegacia de Polícia do Rio, a modelo fitness Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias Fontenelle, contaram nova versão sobre o caso. Eles disseram para o delegado Henrique Damasceno que manteram relações sexuais no quarto e que a modelo teria acompanhado Kevin até a sacada.

Com medo de ser descoberto pela esposa, o cantor teria tentado pular para o andar de baixo. Victor afirmou que encontrou Bianca em um quisoque do calçadão e que o trio seguiu para a suíte naquela noite.

A mulher do artista, a advogada Deolane Bezerra, já estaria procurando pelo cantor através de ligações e mensagens porém, em nenhum momento, teria saído da suíte (no mesmo hotel).

Bianca chegou a relatar nas suas redes sociais que tudo não passava de um acidente e que ainda estava em choque com a tragédia. Kevin caiu de uma altura de 18 metros, ainda foi socorrido com vida mas não resistiu aos ferimentos.