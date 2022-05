Festa de Deolane Bezerra tem o cantor Mick Jagger como presença confirmada

Não é a primeira vez que Deolane Bezerra surpreende a todos com suas festas luxuosas. Desta vez, a advogada deixou todos surpresos com a atração confirmada em sua próxima festa chamada "Caviar da Deolane", que contará com a presença do cantor britânico Mick Jagger.

"A MÃE TÁ ESTOURADA!!! Exqueceeeee", comentou ela.

Nos comentários da publicação, muitos ficaram sem saber o que fazer após saberem da novidade. O colunista Leo Dias comentou: "Como assim??". Enquanto o apresentador David Brazil pediu: "Manda AQUELE CONVITE vá coisa linda". A festa, segundo o anúncio, durará três dias e será realizada no Copacabana Palace, segundo o anúncio.

No final da tarde desta segunda-feira, o post foi apagado do perfil de Deolane.

