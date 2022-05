Mãe de Deolane Bezerra é vítima de importunação sexual em ônibus

Deolane Bezerra usou suas redes sociais na última segunda-feira, 2, para relatar que sua mãe, Solange Bezerra, de 54 anos, foi vítima de uma importunação sexual enquanto viajava de ônibus do Rio de Janeiro até São Paulo. Segundo ela, a mãe acordou com um homem com a mão no meio de suas pernas.

"Minha mãe estava voltando para São Paulo hoje, dentro de um ônibus, vindo do Rio de Janeiro, e sofreu importunação sexual. Ela estava dormindo na madrugada e acordou com um indivíduo com a mão no meio das suas pernas", começou ela.

"Ainda criticaram por ela estar voltando de ônibus porque eu sou rica. Até quando vocês irão colocar a culpa nas vítimas? Me digam. Sabe o que é engraçado? Quem mais fala são as mulheres. Meu Deus, vocês não irão se arrepender nunca, ou melhor, só vão aprender quando for com vocês. Acho que é isso que vocês esperam, né? Que aconteçam com vocês e aí vocês param de criticar o próximo", continuou, respondendo as críticas que recebeu.

Sobre o indivíduo acusado, Deolane afirmou que ele foi preso após a denúncia. "O ser humano ficou preso, não tinha documentos, a empresa deixou ele viajar sem documentos. Falou em seu depoimento que era garoto de programa, que não tinha residência fixa, estava voltando para São Paulo' para morar em uma república. Então, eu espero que o Tribunal de Justiça não o solte, até porque ele não preenche os requisitos para responder o processo em liberdade", disse a advogada.

A influenciadora ainda incentivou as mulheres a denunciarem casos como o da mãe: "Abram a boca, falem, não fiquem com vergonha. Sei que muitas vezes vão te culpar pelas roupas que você veste, que você está chamando atenção, mas é mentira. Não coloque isso na sua cabeça. Eles não prestam, são maníacos, a culpa não é de vocês. Se eu estou dentro daquele ônibus, quem ia ser preso era eu, tenho certeza", afirmou ela.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)