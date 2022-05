Vereador é afastado após apalpar nádegas de uma mulher durante um evento

O vereador Senor Anselmini (PP) foi afastado da Câmara Municipal de Caibi, Santa Catarina, por importunação sexual durante um evento no fim do ano passado. O parlamentar foi filmado apalpando as nádegas de uma mulher em uma cerimônia anual da prefeitura. Com informações do Uol.

Na ocasião, Anselmini entregou uma lembrança a um casal de empresários que patrocinava o evento. No entanto, ao posar para uma foto com eles, passou a mão nas partes íntimas da mulher.

A mulher visivelmente desconfortável se distancia. O afastamento do vereador foi decidido por unanimidade durante uma sessão extraordinária realizada no dia 26 de abril. A assessoria de Senor Anselmini disse que ele não comentaria o caso, por ordens do advogado.

O processo começou após a Câmara ter recebido uma denúncia anônima sobre o caso. Foi montada uma comissão composta por três vereadoras, que ouviram a vítima. Elas constataram que houve indícios de importunação sexual, o que levou à criação de uma nova comissão.

A recomendação de suspensão e as possíveis penas foram encaminhadas ao plenário, que aprovou o afastamento por 9 votos a 0. Além de Senor, há quatro vereadores do PP entre os 10 da Câmara de Caibi. Todos votaram pelo afastamento do colega. Os parlamentares poderiam escolher entre a pena mínima, de 10 meses de afastamento, a média, de 12 meses, e a máxima, de 15 meses. A maioria votou pela pena média.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)