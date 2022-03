‘Pivete’ é preso por roubo e importunação sexual, em Mosqueiro

Raimundo Nonato Pereira Melo, 43 anos, conhecido como “Pivete”, foi preso pela na tarde do último domingo (27), por roubo e importunação sexual, na rua Boa Esperança, no bairro São Francisco, no distrito de Mosqueiro. O homem era conhecido também por fazer arrombamentos em residências da região.

Conforme informações da PM, uma mulher procurou as autoridades policiais e relatou ter sido vítima de roubo e importunação sexual por parte de Raimundo Melo, que já era conhecido pelas práticas de arrombamento em Mosqueiro. Uma guarnição da PM foi até a residência onde “Pivete” reside, mas ao avistar a viatura policial, o procurado fugiu por área de mata.

A Polícia Militar recebeu novas denúncias de moradores do bairro do São Francisco, informando sobre os crimes praticados pelo acusado. Por meio de uma nova ligação anônima, as autoridades policiais descobriram que Raimundo encontrava-se na rua Boa Esperança, e lá acabou sendo detido pelos policiais. A vítima e o homem foram conduzidos para a Seccional de Mosqueiro para que fosse realizado os procedimentos cabíveis