Doutora Deolane revela que não beija ninguém desde a morte de MC Kevin

A doutora Deolane Bezerra contou que não beija ninguém desde o falecimento de seu ex, MC Kevin, há sete meses. Ela fez a revelação durante sua participação no programa 'A Hora do Faro', no domingo (9), onde abriu o coração sobre como anda sua vida.

“Ainda não [beijei]. Faz sete meses. Acho que é algo que vai ter que ser assim, muito natural e não porque as pessoas querem”, revelou Deolane, que disse ainda sentir pressão externa por um novo relacionamento, mas confessou que prefere esperar que as coisas aconteçam no seu tempo. “Uma hora aparece um abençoado. Não é que eu não queira alguém, que esteja fechada, é que não apareceu ninguém que tocasse ainda”, justificou.

Depois da participação no programa, a advogada e influenciadora brincou com a repercussão da história, e publicou um story com o texto: "solteira e sem beijar me deito, sem chifre me levanto”.

O cantor MC Kevin faleceu no dia 16 de maio de 2021, aos 23 anos. Ela caiu do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O funkeiro chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.