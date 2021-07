Mãe de MC Kevin desabafa em seu perfil no instagram após ataques

Valquiria Nascimento, mãe do cantor MC Kevin, que morreu após cair da sacada de um hotel em maio deste ano, postou em seu perfil diversos vídeos se dizendo cansada dos comentários na internet e pedindo que a deixassem em paz.

"Eu sei o que eu 'tô' passando, Deus sabe o que eu 'tô' passando. Eu não venho aqui me colocar como vítima de nada, apesar de eu ser vítima, porque eu perdi o meu filho", disse ela emocionada.

Valquiria decidiu se pronunciar, após ataques contra a família do MC. "Ningúém é santo aqui", afirmou ela sobre os comentários de internautas a respeito dos vícios do cantor. A morte do funkeiro de 23 anos, aconteceu em 16 de maio, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.