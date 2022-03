Deolane Bezerra mostra contrato com a Globo: 'ouvi atriz. Aguenta Brasil'.

“A doutora tá ‘estourada’, esquece!”. O bordão de Deolane Bezerra nunca fez tanto sentido. Além de influenciadora, DJ e advogada, compartilhou mais uma das suas conquistas nas redes sociais.

VEJA MAIS

A viúva de MC Kevin postou no seu perfil no Instagram uma imagem em quem aparece um papel com a logo da Globo. “Eitaaaa... Eu ouvi atriz. Aguenta Brasil”, escreveu no storie. Depois disso ela fez alguns vídeos dos bastidores de uma gravação nos estúdios da emissora.

“Gente, olha com quem eu estou aqui! Eu sou muito fã”, disse Deolane em um vídeo ao lado de Rodrigo Sant’Anna. “‘Exxxquece'”, brincou o ator. “A mãe tá estourada! Em breve vou contar para vocês tudo o que está rolando”, completou ela.

Nos vídeos e imagens compartilhadas, é possível ver os bastidores da série Tô de Graça, do Multishow. Além de Rodrigo Sant’Anna, Deolane também tietou Isabelle Marques e Andy Gercker.