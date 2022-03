Deolane Bezerra se revolta com comentários de vizinhos

Após se mudar para uma mansão em Alphaville, São Paulo, Deolane Bezerra vem sofrendo com alguns comentários dos novos vizinhos. Ela e sua família foram ridicularizados pelos colegas de condomínio em um grupo de mensagens no Whatsapp. Dentre as queixas deles está o fato de ela ter exposto o valor exorbitante de uma conta de luz e água do local.

VEJA MAIS

Na última terça-feira, 15, a influenciadora apareceu irritada em seu perfil no Instagram e disse estar sendo vítima de preconceito por parte dos vizinhos. “É muito triste ver sua mãe chorando por conta de discriminação. Tem um grupo aqui do condomínio onde estou morando e vou morar durante muitos anos, e inclusive vou começar uma mega construção, onde estão nos chamando de gentalha, de pobres, de ‘que nojo’”, disse ela.

“Nós não ficamos filmando ninguém, muito pelo contrário. As pessoas vêm aqui na porta da minha casa, e eu recebo muito bem. As pessoas, moradores inclusive, filmam a porta da minha casa e postam. E mesmo assim eu trato bem, porque hoje eu sou uma figura pública”, ainda disse.

A advogada afirmou que irá na Justiça: “Você, engenheiro… eu tenho aqui as mensagens printadas do grupo do condomínio”. “Cuidado com o que falam, principalmente você que mandou eu voltar para a periferia e fazer gato da luz. Isso é um crime, tá?! Você me imputou um crime. Processo de calúnia”, disparou a loira.

A viúva de MC Kevin ainda disse sobre os comentários que fizeram sobre seus filhos: "Grupos de mãe, eu também sou mãe. Outra coisa, quadriciclo, meus filhos andam com elegância porque eles são bonzinhos, não são que nem a mãe. Mas tem um filhinho de papai riscando com a moto dia e noite. Então olhem para o r*** de vocês para depois falar dos outros”, finalizou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)