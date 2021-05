Modelo afirma que MC Kevin morreu após 'brincadeira de mau gosto' de amigos

A modelo e acompanhante de luxo, Bianca Dominguez, que estava com MC Kevin na hora da morte do funkeiro, afirma que o artista se assustou com uma "brincadeira de mau gosto" dos amigos. Eles sugeriram que a esposa do cantor estava chegando e o flagraria com a garota de programa.

“Eu acredito que a brincadeira de mau gosto resultou nisso. Porque não tinha ninguém ali e eles falaram que tava vindo gente, iria 'moiar, moiar, moiar'”, disse Bianca.

Em depoimento à polícia, a modelo contou que conheceu Kevin e seu amigo, MC VK, na praia, e que foi contratada para ter relações sexuais com os dois. A jovem confirmou que Kevin pulou da varanda por medo de ser descoberto pela mulher.

Um outro amigo dos dois, Jonathas Cruz, também tentou participar da relação, entrando no quarto onde estavam Kevin e VK. No entanto, ele foi expulso quando Bianca se recusou a fazer mais que o combinado.

Após a recusa, de acordo com Bianca, Jonathas voltou sugerindo que a mulher de Kevin, Deolane Bezerra, estava chegando. "O Jonathas apareceu novamente. E aí ele falou: 'Moiô, moiô, moiô! Sai fora que moiô!' Eu já fiquei meio assim, né, assustada. Aí o Victor falou para o Kevin: 'Sai fora, sai fora que moiô'. Aí o Kevin levantou, foi em direção a varanda que era bem próxima", contou.

"E aí eu entrei em desespero. Se eu pudesse, teria ajudado. Do fundo do meu coração, eu teria ajudado. Não deu tempo. Muito rápido, muito, muito rápido", completou Bianca.