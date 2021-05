Amigo de MC Kevin nega que cantor teria pulado do 11º para encobrir traição

Um amigo do funkeiro MC Kevin, que morreu no último domingo (16), aos 23 anos, após cair do 11º de um hotel na orla da Barra da Tijuca, no Rio, desmentiu boatos que o acidente teria sido provado porque o cantor tentou fugir da esposa, Deolane Bezerra. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, a fonte, que não quis ser identificada, conversou com a reportagem na tarde desta segunda-feira (17), e negou a versão que tem sido difundida nas redes sociais. O rapaz também desmentiu boatos que MC Kevin teria pulado da sacada para tentar mergulhar na piscina.

Na manhã de hoje, todos os suspeitos do crime e familiares do cantor estão prestando depoimento na 16ª Delegacia de Polícia acerca da morte do funkeiro.