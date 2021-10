'Eu tô vivendo a vida que era pra ele levar', diz Deolane sobre a morte de MC Kevin

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, abriu o coração em uma entrevista concedida ao Metrópoles. Falando sobre uma conversa que teve com Deus e sua relação com o funkeiro, ela afirma que hoje entende a morte do cantor. "Ou era eu, ou era ele", declarou a advogada, como contamos aqui.

Nesta terça (19), foi divulgada a íntegra da entrevista, onde Deolane explica o que entende sobre as revelações.

"O Kevin faleceu, eu não queria falar com Deus. Eu passei uns 7 dias, eu não queria, eu falava: 'Senhor, não quero, eu não aceito', eu tô debaixo do chuveiro, a água caindo e Deus: 'Você vai ter que falar comigo agora, você sempre foi minha filha. Por que você vai Me abandonar agora? Por causa de uma coisa errada no meio de tantas certas que eu te fiz?'. Aí eu falei: 'Senhor, eu só não quero. Eu não tô pronta!', e Deus disse: 'Tá. E eu escolhi você, porque você e o Kevin, ou era você, ou era ele', aí eu parei de questionar", relata a advogada, afirmando que tudo isso "é muito forte".

"Era eu ou o Kevin. E hoje eu sei que sim. Foi o que eu senti na conversa com Deus [a decisão divina], eu e o Kevin era muito intenso. O Kevin entrava no meu portão com carro e tudo, foi parar na UTI. Terminei tudo, fui pra Dubai, o Kevin foi atrás de mim. Eu e ele não iríamos nos separar nunca. Não sei porquê [foi a escolhida]", desabafa.

Por fim, Deolane diz que, talvez por essa sensação, ainda carregue culpa dentro de si por conta da morte. "As pessoas me veem muito como “a fortaleza”, mas não, eu choro. Eu sofro. Tenho momentos que eu olho no espelho e falo: “Eu tô vivendo a vida que era para ele levar”, disse.