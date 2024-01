BBB 24: Veja quem são os 25 participantes do reality show e o signo de cada um deles

O BBB 24 começou com tudo e, dessa vez, com mais participantes que o esperado na casa! O reality show iniciou nesta segunda-feira, 08, com o total de 26 participantes, entre eles, integrantes do grupo ‘Pipoca’, ‘Camarote’ e ‘Puxadinho’.

Com a nova dinâmica da casa, o primeiro paredão aconteceu na última quinta-feira (11), tendo o brother Maycon como o primeiro eliminado da edição. O jogo continua com mais dinâmicas, provas e polêmicas entre os brothers; veja quem são os 25 participantes, o signo e curiosidades de cada um deles!

Wanessa Camargo (Camarote): Capricórnio

Cantora de 41 anos é filha de Zezé Di Camargo e integra o grupo Camarote. Por ser de Capricórnio, geralmente tem habilidade para enfrentar obstáculos com determinação. Sua abordagem prática e focada a torna uma competidora forte.

Marcus Vinicius (Pipoca): Touro

O paraense taurino pode mostrar qualidades como afetuosidade, o bom gosto e a sensualidade. Porém, a teimosia pode ser seu desafio.

Deniziane (Pipoca): Touro

Com sua mistura de taurina pé-no-chão e otimismo sagitariano, a fisioterapeuta traz estabilidade e uma aparência otimista para o grupo.

Beatriz Reis (Pipoca): Touro

Como taurina, a vendedora de 23 anos oferece estabilidade e segurança ao grupo. Sua resistência e busca pela plenitude podem ser notáveis em situações desafiadoras.

Matteus (Pipoca): Gêmeos

Com curiosidade, inteligência e desejo de liberdade, o brother é geminiano que adora puxar conversa e fazer amizades.

Yasmin Brunet (Camarote): Gêmeos

Modelo, empresária e atriz, Yasmin Brunet é apaixonada por Astrologia e geminiana! Por isso, ela pode ser uma participante que sempre tem algo interessante a dizer.

Vanessa Lopes (Camarote): Câncer

A influenciadora digital de 22 anos é cheia de emoções por ser canceriana. Sua sensibilidade emocional pode influenciar suas decisões e relacionamentos na casa.

Leidy Elin (Pipoca): Câncer

Canceriana, a cabeleireira é conhecida por sua natureza dramática e sua capacidade de se emocionar facilmente.

Fernanda (Pipoca): Câncer

A confeiteira Fernanda é outra canceriana na casa! Ela também pode lidar com desafios relacionados à instabilidade emocional.

Giovanna Pitel (Pipoca): Leão

A assistente social de 24 anos é leonina e pode se destacar por desejar estar no centro das atenções. A sister também Ela pode trazer drama e paixão para o jogo, levando as situações para o lado pessoal.

Nizam (Pipoca): Libra

O executivo de contas, de 32 anos, é o único libriano da edição e traz sua gentileza e habilidade de conciliação para o convívio na casa.

Vinicius Rodrigues (Camarote): Sagitário

Atleta paralímpico e sagitariano, o brother combina o otimismo sagitariano com a intensidade escorpiana, assim podendo se destacar por sua abordagem competitiva e mistério.

Lucas Pizane (Pipoca): Sagitário

Sagitariano extrovertido, o músico é conhecido por sua facilidade em se relacionar e sua aversão à solidão. Sua natureza comunicativa pode torná-lo um participante carismático.

MC Bin Laden (Camarote): Escorpiano

MC Bin Laden, de 29 anos, é escorpiano. O signo é conhecido por sua intensidade e abordagem determinada. Sua disposição para ir “com tudo ou nada” pode torná-lo um grande jogador.

Rodriguinho (Camarote): Peixes

O cantor e compositor de 45 anos é pisciano. O signo traz sua emotividade e sensibilidade para o programa. Além disso, tem Marte em Câncer, que ressalta a intuição para o jogo!

Alane (Pipoca): Peixes

A paraense, que também é pisciana, traz sua sensibilidade, compreensão e adaptabilidade para o grupo. Sua habilidade de se relacionar facilmente com os outros pode ser uma vantagem.

Lucas Luigi (Pipoca): Peixes

Como pisciano, Luigi traz sua compaixão, empatia e compreensão para o convívio na casa. Sua natureza compassiva pode ser um ponto forte em situações de conflito.

Isabelle Nogueira (Puxadinho): Sagitário

Amazonense e cunhã-poranga do Boi-Bumbá garantido, Isabelle é sagitariana e acrescenta espontaneidade e diversão na casa. O signo também é caracterizado por aventuras, o que pode ter diferencial na competição.

Davi (Puxadinho): Virgem

Virginiano puro, Davi traz calmaria, foco e organização no seu jogo! Além disso, é divertido e carinhoso com quem está do seu lado.

Giovanna Lima (Puxadinho): Peixes

Como pisciana, Giovanna é caracterizada pela compreensão e adaptabilidade.

Raquele (Puxadinho): Peixes

Raquele, como uma verdadeira pisciana, tem compaixão, empatia e compreensão para o convívio na casa.

Thalyta (Puxadinho): Virgem

Outra virginiana, Thalyta pode ser metódica, organizada e divertida na competição! O foco é sua maior característica.

Juninho (Puxadinho): Leão

Tendo sol em signo de fogo, o brother leonino pode ter bastante determinação, foco e estar pronto para enfrentar o que der e vier.

Lucas Henrique (Puxadinho): Aquário

Já do signo de água, Lucas Henrique pode trazer versatilidade no jogo, se encaixando em vários grupos e trazendo inovação e aventura na competição.

Michel (Puxadinho): Escorpião

Visto como vingativo, o escorpiano também tem qualidades como otimismo, introspecção e, acima de tudo, determinação pelo o que quer!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)