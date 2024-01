BBB 24: Perfil do paraense Marcus Vinicius erra em parabenizar aniversário de Belém: 'Pará 408 anos'

A equipe que comanda as redes sociais do paraense Marcus Vinicius, que está no Big Brother Brasil 24, cometeu uma gafe ao parabenizar a cidade natal do brother, Belém, que completa 408 anos nesta sexta-feira (12). Na publicação, que foi apagada após comentários dos internautas, Marcus aparece vestindo uma camisa com as cores do Pará, conteúdos imagéticos referentes ao estado e ao seu lado a mensagem "Pará 408 anos". Veja:

Publicação foi apagada pelo perfil de Marcus Vinicius, mas internautas repercutiram a gafe nas redes sociais (Foto/Instagram: @marcus.vib)

Os internautas rapidamente repercutiram o erro nas redes sociais. "Não é possível que eles tenham deixado as redes [sociais] nas mãos de gente não-paraense", escreveu um. "O administrador deve ser algum amigo paulista", comentou um segundo. "Estrela mega alinhada", disse uma terceira, apontando a posição errada do elemento da bandeira do Pará na camisa de Marcus.

Uma segunda publicação de parabenização à Belém foi compartilhada no Instagram do paraense, dessa vez com "Belém 408 anos" e a estrela na posição correta, que é na linha branca.

Nos comentários do novo post, os internautas comentaram sobre o erro cometido e a importância de uma equipe de um participante de reality show com alguém que conheça o básico de sua cultura. "Gente, ter pelo menos um paraense que vive nossa cultura é de extrema importância na equipe. Às vezes nem quem é paraense tem o conhecimento suficiente para criar conteúdo para rede social, imagina quem não é", disse uma. "[...] se fosse feito pelos parentes, a gafe não aconteceria", opinou um segundo. "Agora sim ", comentou um terceiro.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)