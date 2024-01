BBB 24: Beatriz pede que MC Bin Laden cante 'Bololo Haha' e viraliza; vídeo

No Big Brother Brasil, Beatriz pediu que MC Bin Laden cantasse "Bololo Haha", um de seus maiores sucessos, e viralizou no X. A sister estava na cozinha da Xepa, acompanhada do funkeiro e da paraense Alane quando fez o pedido inusitado. Na rede social, os fãs do reality show se sentiram representados pela vendedora e relembraram o hit do artista, que foi lançado há dez anos.

VEJA MAIS

O integrante do camarote estava sentado na mesa ao lado de Alane quando foi surpreendido pela vendedora. Beatriz passa por trás de Bin Laden, começa a cantar a música, e sussurra no ouvido do participante, pedindo para ele reproduzir o sucesso. Veja:

A cena foi bastante comentada na rede social, já que, desde o anúncio do funkeiro, o público esperava que em algum momento alguém faria o mesmo que Beatriz. "Ela realizou o sonho que todo brasileiro que curtiu MC Bin Laden na época [do lançamento da música]", brincou uma pessoa.

Veja a reação do público:

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)