BBB 24: Matteus vence a Prova do Anjo do reality show; Isabelle e Lucas Luigi estão no Monstro

O brother Matteus venceu a primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil 24, realizado na tarde desta sexta-feira (12), a partir das 13h30. Com a vitória na dinâmica, Matteus ganhou autoimunidade e tem o poder de imunizar outro participante do segundo paredão, que será formado ainda no programa de hoje. Deniziane, Lucas Pizane e Lucas Luigi foram escolhidos para o almoço do Anjo. Para o Monstro, foram colocados Isabelle e Luigi.

VEJA MAIS

Dinâmica da Prova do Anjo

Apresentado por Tadeu Schmidt, a prova foi um jogo de perguntas e respostas onde os confinados duelaram entre si. Foi uma dinâmica com 41 perguntas, todas sobre a Latam. Cada uma delas teve três alternativas com apenas uma correta..

Além do poder do anjo, Matteus ganhou também passagem internacional com acompanhante. Os outros 7 jogadores que foram para a fase final ganharam passagens nacionais com acompanhante.

Dinâmica da semana:

Sexta-feira (12): Formação de paredão

Domingo (14): Eliminação

Após a vitória na prova do Líder nesta quinta-feira (11), Rodriguinho escolheu Beatriz, Davi e Isabelle para comporem o "Na Mira do Líder", um pré-paredão, onde apenas um deles será o escolhido para ir oficialmente à berlinda no domingo.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)