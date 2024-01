BBB 24: Primeira Prova do Anjo inicia na tarde desta sexta-feira (12)

A primeira Prova do Anjo do Big Brother Brasil começou por volta das 13h30 da tarde de hoje. O anjo desta semana terá um poder duplo: além de ser autoimune, ele também ganha o poder de imunizar outro brother no segundo paredão, que será formado no programa desta sexta-feira. A dinâmica é um jogo de perguntas e respostas feita em duas etapas.

Nas duas etapas, os confinados terão que duelar entre si. Será uma dinâmica com 41 perguntas, cada uma delas terá três alternativas com apenas uma correta, e todas são relacionadas ao programa de voo da Latam.

O vencedor ganha uma passagem internacional + acompanhante. Os outros 7 que chegarem à fase final ganham passagens nacionais com acompanhante.

Quem ganhou a prova?

Matteus foi o campeão da disputa, ganhou autoimunidade e o poder de imunizar outro participante. O confinado escolheu para o monstro os também pipoca Isabelle e Luigi. Para o almoço do anjo, Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi foram os convidados.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)